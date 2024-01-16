Daddy's Indian Cuisine
BREAKFAST
PLAIN DOSA$10.99
EGG DOSA$13.99
ONION DOSA$11.99
PLAIN UTHAPPAM$11.99
ONION UTHAPPAM$12.99
VADA WITH SAMBAR$10.99
MYSORE BONDA(4)$12.99
CHICKEN TIKKA DOSA$13.99
PANEER TIKKA DOSA$13.99
KARAPODI DOSA$11.99
KARAM DOSA$11.99
CHOCOLATE DOSA$11.99
CARROT DOSA$12.99
SPRING DOSA$12.99
CHICKEN CURRY DOSA$14.99
CHEESE DOSA$11.99
MEDHU VADA$10.99
POORI WITH CHICKEN CURRY$14.99
VEG UTHAPPAM (CARROT, ONIONS, TOMATO, MIRCHI)$13.99
PANEER CHILLI DOSA$14.99
COMBO 2 (1 DOSA, 2 VADA)$14.99
CHAPATHI WITH CHICKEN CURRY$12.99
GHEE KARAM DOSA$13.99
IDLY$8.99
SAMBAR IDLY$8.99
GHEE KARAM IDLY$9.99
MASALA DOSA$11.99
MYSORE MASALA DOSA$12.99
POORI WITH POTATO MASALA$11.99
MASALA UTHAPPAM$11.99
BIRYANI'S
CHICKEN 65 BIRYANI$15.99
VEG DUM BIRYANI$12.99
PANEER BIRYANI$13.99
GONGURA VEG DUM BIRYANI$13.99
AVAKAYA VEG DUM BIRYANI$13.99
HYDERABAD EGG DUM BIRYANI$13.99
VIJAYAWADA B/L BIRYANI$15.99
FISH BIRYANI$17.99
ULAVACHARU CHICKEN BIRYANI$15.99
ULAVACHARU VEG BIRYANI$13.99
ULAVACHARU PANEER BIRYANI$14.99
CHICKEN 555 BIRYANI$15.99
SHRIMP BIRYANI$17.99
GOBI 65 BIRYANI$13.99
GOAT BIRYANI$18.99
GONGURA GOAT BIRYANI$19.99
CHICKEN FRY BIRYANI$15.99
GONGURA CHICKEN BIRYANI$16.99
AVAKAYA CHICKEN BIRYANI$16.99
HYDERABAD CHICKEN DUM BIRYANI$14.99
LAMB BIRYANI$19.99
GONGURA LAMB BIRYANI$20.99
APPETIZERS
GOBI MANCHURIA$11.99
GOBI 65$11.99
MIRAPA GOBI$11.99
CHILLI PANEER$13.99
PANEER 65$14.99
BABY CORN MANCHURIA$12.99
BABY CORN 65$12.99
CHILLI BABY CORN$12.99
CHILLI CHICKEN$13.99
ANDHRA MIRAPAKODI$13.99
CHICKEN 65$13.99
CHICKEN 555$13.99
CHICKEN 999$13.99
CHICKEN TIKKA KEBAB$14.99
TANDOORI CHICKEN$15.99
KARAPODI CHICKEN$13.99
CHICKEN MANCHURIA$13.99
CHOLE BHATURA$12.99
PANEER TIKKA KEBAB$13.99
CHICKEN PEPPER FRY$13.99
BABY CORN 555$12.99
CHICKEN MAJESTIC$14.99
APOLLO FISH$13.99
FISH FRY$18.99
PANEER 555$14.99
PANEER 999$14.99
WHOLE TANDOORI FISH$18.99
WHOLE TAWA FISH FRY$18.99
MUTTON PEPPER FRY$18.99
VEG MANCHURIA$13.99
KARAPODI BABY CORN$12.99
ENTREES
SAMBAR$5.99
DAL TADKA$10.99
VEGETABLE KURMA$11.99
KADAI PANEER$13.99
KADAI CHICKEN$14.99
EGG MASALA$12.99
CHANA MASALA$12.99
EGG BHURJI$9.99
ALOO GOBI$12.99
ALOO MUTTER$12.99
ALOO SPINACH$12.99
MUTTER PANEER$13.99
SHAHI PANEER$11.99
SPINACH DAL$10.99
PANEER BUTTER MASALA$14.99
PANEER TIKKA MASALA$14.99
CHICKEN BUTTER MASALA$15.99
CHICKEN TIKKA MASALA$15.99
PALAK PANEER$14.99
PALAK CHICKEN CURRY$15.99
GONGURA DAL$10.99
TOMATO DAL$10.99
GOAT CURRY$17.99
GOAT VINDALO$18.99
GOAT ROGAN JOSH$18.99
GONGURA GOAT CURRY$18.99
ANDRA CHICKEN CURRY$14.99
CHETTINAD CHICKEN CURRY$15.99
GONGURA CHICKEN CURRY$15.99
CHICKEN VINDALO$15.99
LAMB CURRY$18.99
LAMB VINDALO$19.99
GONGURA LAMB CURRY$19.99
BREADS
SNACKS
DRINKS
INDO-CHINESE
VEG FRIED RICE$12.99
EGG FRIED RICE$13.99
CHICKEN FRIED RICE$14.99
SCHEZWAN VEG FIRED RICE$12.99
SCHEZWAN EGG FIRED RICE$13.99
SCHEZWAN CHICKEN FIRED RICE$14.99
AVAKAYA EGG FRIED RICE$14.99
SHRIMP FRIED RICE$16.99
VEG NOODLES$12.99
EGG NOODLES$13.99
CHICKEN NOODLES$14.99
SCHEZWAN VEG NOODLES$12.99
SCHEZWAN EGG NOODLES$13.99
SCHEZWAN CHICKEN NOODLES$14.99
PULAV'S (ONLY WEEKEND SPECIAL)
Desi Pizza
TODAY SPECIAL'S
LAMB BIRYANI
